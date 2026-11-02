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Güler fordert mehr Mitsprache für CDU-Basis

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach den Wahlniederlagen der CDU im September fordert die CDU-Kreisvorsitzende in Köln, Staatsministerin Serap Güler, die Parteibasis stärker in Entscheidungen einzubinden. "Unsere Kreisvorsitzenden wissen aus erster Hand, wo wir die Menschen mit unserer Politik erreichen und wo wir noch besser werden müssen", sagte Güler vor einer Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden mit Bundeskanzler Friedrich Merz der Deutschen Presse-Agentur. Die Konferenz mit dem CDU-Bundesvorsitzenden ist Montag und Dienstag in Berlin geplant.

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"Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie wir die CDU vor Ort weiter stärken und auch künftig als Volkspartei möglichst viele Menschen mit unserer Politik überzeugen können", fügte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt hinzu. Sie erwarte in Berlin "einen offenen und konstruktiven Austausch darüber, wie die CDU aktuell in der Fläche wahrgenommen wird und welche Themen die Menschen vor Ort bewegen".

Die CDU Deutschlands hat mehr als hat mehr als 320 Kreisvorsitzende, die bundesweit die Kreisverbände der Partei leiten. Bei der Konferenz in Berlin ist auch eine Rede von Merz und ein Austausch mit dem Kanzler geplant.

Bei den drei Landtagswahlen im September hatte die CDU stark verloren, in Mecklenburg-Vorpommern flog sie sogar aus dem Landtag. Merz steht wegen der Niederlagenserie der CDU und schlechter Umfragewerte in seiner Partei unter Druck./dot/DP/zb

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