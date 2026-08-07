Nach DeepSeek: Kimi K3 aus China fordert US-KI-Giganten Anthropic und OpenAI heraus

Günstige Leistung

10.08.26 11:00 Uhr

Ein neues KI-Modell aus China sorgt in der Tech-Branche erneut für Unruhe und stellt mit seiner Größe und Offenheit die bisherige Ordnung der KI-Welt infrage.

• Moonshot AI bringt mit Kimi K3 größtes offenes KI-Modell weltweit auf den Markt

• Konkurrenzfähig zu GPT-5.6 Sol und Claude-Modellen in mehreren Benchmarks

• Deutlich günstigere Preisstruktur als bei manchen US-Konkurrenten



Werbung

Kimi K3: Moonshots neues Flaggschiff-Modell

Moonshot AI hat mit Kimi K3 sein bislang leistungsfähigstes Sprachmodell vorgestellt, mit 2,8 Billionen Parametern, wie das Unternehmen im eigenen Entwickler-Forum mitteilte. Das Modell verarbeitet native Bildeingaben und verfügt über ein Kontextfenster von 1 Million Token, was es nach Herstellerangaben für langwierige Programmieraufgaben und komplexe Wissensarbeit geeignet macht. Nach Angaben des Analysedienstleisters Artificial Analysis, der Benchmarkdaten mehrerer Anbieter zusammenführt, übertrifft Kimi K3 in der Parameterzahl frühere offene Modelle wie DeepSeek V4 Pro mit 1,6 Billionen Parametern oder Ernie 5.0 mit rund 2,4 Billionen Parametern.

Technische Basis

Die Stärke des Modells liegt nach Angaben von Moonshot AI in der Kombination aus Skalierung und architektonischer Innovation, die trotz begrenzter Rechenkapazitäten in China deutliche Leistungssprünge ermöglicht habe. CNBC berichtete unter Berufung auf eine Einschätzung von Bank of America, dass diese Entwicklung als Beleg dafür gelte, dass Hardware- und Kapazitätsengpässe in China die Weiterentwicklung führender Modelle nicht mehr grundsätzlich ausbremsen. Der unabhängige Analysedienstleister Artificial Analysis misst bei Kimi K3 eine Ausgabegeschwindigkeit von 62 Token pro Sekunde sowie eine Bedenkzeit von knapp zwei Sekunden bis zur ersten Ausgabe, also die Zeit, die das Modell vor der eigentlichen Textgenerierung benötigt, ein Wert im Bereich vergleichbarer Frontier-Systeme.

Kimi K3 im Benchmark-Vergleich mit GPT und Claude

Nach eigenen Angaben von Moonshot bleibt Kimi K3 in der Gesamtleistung hinter Anthropics Claude Fable 5 und OpenAIs GPT-5.6 Sol zurück, übertrifft jedoch andere getestete Modelle konsequent. Im direkten Vergleich schlug K3 sowohl Claude Opus 4.8 als auch GPT-5.5 bei Benchmarks zu Programmierung und Agentenaufgaben, berichtete CNBC unter Berufung auf Unternehmensangaben. Der unabhängige SWE-Marathon-Test, ein von Artificial Analysis erhobener Benchmark für langfristige Softwareentwicklungsaufgaben über mehrere Schritte hinweg, weist für K3 einen Wert von 42,0 aus, vor Opus 4.8 mit 40,0 und GPT-5.6 mit 39,0. Bei anspruchsvollen Wissens- und Denktests fällt das Bild gemischter aus: Auf dem Intelligence Index von Artificial Analysis belegt Kimi K3 Rang vier der getesteten Modelle und liegt damit knapp hinter GPT-5.6.

Werbung

Der strategische Unterschied zu US-Modellen

Anders als die meisten proprietären US-Modelle wird Kimi K3 als Open-Weight-Modell veröffentlicht, wie CNN in seiner Einordnung schreibt. Entwickler können die Modellgewichte herunterladen, anpassen und eigenständig betreiben, statt ausschließlich über eine kostenpflichtige Programmierschnittstelle des Herstellers darauf zuzugreifen. Moonshot AI hatte die Freigabe der offenen Gewichte für den 27. Juli 2026 angekündigt, ein Termin, der inzwischen eingehalten wurde: Die vollständigen Modellgewichte stehen seither auf der Plattform Hugging Face zum Download bereit. Mit dieser Offenheit bei einer Größe von 2,8 Billionen Parametern positioniert sich Kimi K3 als das größte frei verfügbare KI-Modell überhaupt, ein Status, der westlichen Anbietern bislang kaum zukam, da diese ihre führenden Systeme in der Regel geschlossen halten.

Warum Kimi K3 in den USA als Bedrohung gilt

Die Kombination aus konkurrenzfähiger Leistung, offener Architektur und vergleichsweise niedrigen Kosten begründet die Sorge in der US-Technologiebranche. Die Preisstruktur von Kimi K3 liegt bei 3 US-Dollar pro Million Eingabe-Token und 15 US-Dollar pro Million Ausgabe-Token, wie aus der offiziellen Preisliste von Moonshot AI hervorgeht, wobei ein Cache-Treffer die Eingabekosten auf 0,30 US-Dollar senkt. Für amerikanische Unternehmen bedeutet das ein Modell, das in zentralen Anwendungsfeldern wie automatisiertem Programmieren mithalten kann, während es zugleich durch die offene Lizenzierung eine breitere und unkontrollierbarere Verbreitung ermöglicht als geschlossene Systeme.

US-Beamte und Anthropic erheben Vorwürfe

Nach der Veröffentlichung von Kimi K3 erhoben US-Beamte und Anthropic erneut den Vorwurf, Moonshot habe amerikanische Modelle durch sogenannte Destillation kopiert, eine Technik, bei der ein KI-Modell mit den Ausgaben eines anderen trainiert wird, wie CNN berichtet. Michael Kratsios, Leiter des Office of Science and Technology Policy im Weißen Haus, erklärte in einem Beitrag auf der Plattform X, es lägen Informationen vor, dass Moonshot AI das Anthropic-Modell Fable für die Entwicklung von K3 destilliert habe, und bezeichnete dies als großangelegte, verdeckte industrielle Destillation, die auf den Diebstahl proprietärer US-Technologie abziele. Sarah Heck, Policy-Chefin von Anthropic, äußerte sich in einem eigenen X-Beitrag in ähnlicher Weise und sprach von geistigem Diebstahl und Industriespionage, den sie als nationale Herausforderung mit ernsten Sicherheitsrisiken einstufte, wie CNN dokumentiert. Finanzminister Scott Bessent stellte laut CNN zudem Sanktionen und die Aufnahme betroffener Firmen in die sogenannte Entity List in Aussicht, ohne Moonshot dabei namentlich zu erwähnen. Huang Zhenxin, Leiter des Unternehmensgeschäfts von Moonshot AI, wies die Vorwürfe in einem Interview mit dem staatlich kontrollierten chinesischen Wirtschaftsmedium 21jingji zurück.

Werbung

Mehrere Analysten halten den Vorwurf trotz der politischen Brisanz für wenig plausibel. Wei Sun von Counterpoint Research argumentierte laut CNN, der zeitliche Abstand zwischen der Verfügbarkeit der jüngsten Konkurrenzmodelle und der Veröffentlichung von Kimi K3 sei zu kurz gewesen, um eine Destillation in diesem Umfang zu erklären, und bezeichnete den Zeitrahmen als wenig überzeugend. Michael Chau, Professor an der Business School der University of Hong Kong, erklärte gegenüber der South China Morning Post, es gebe derzeit keine ausreichenden Belege dafür, dass Kimi K3 tatsächlich aus Claude Fable 5 destilliert worden sei, und wies zugleich darauf hin, dass sich eine solche Destillation zwischen zwei Sprachmodellen grundsätzlich nur schwer nachweisen lasse.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net