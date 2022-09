VERBIO-Aktie zweistellig im Plus: Geschäftsjahr mit Rekordwerten abgeschlossen

In den zwölf Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um 77 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Leipzig mit. VERBIO profitierte dabei von höheren Absatzpreisen für Biodiesel und Bioethanol und setzte etwas mehr um, als Branchenexperten auf dem Schirm hatten.

Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 503,3 Millionen Euro übrig, was etwa dreimal so viel ist wie noch im Geschäftsjahr zuvor. Der Vorstand hob hierbei die besonders starke Nachfrage nach seinen Kraftstoffen hervor. Die Dividende soll wie im Vorjahr bei 0,20 Euro je Aktie liegen.

Bereits vergangenen Freitag hatte das Management bekannt gegeben, für das seit Juli laufende Geschäftsjahr 2022/23 erneut mit einem sehr hohen Betriebsergebnis zu rechnen - dieses dürfte aber nicht an den außerordentlich guten Wert des abgelaufenen Jahres heranreichen. So dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei rund 300 Millionen Euro liegen. Das wäre mehr als das, was von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten (250 Mio Euro).

Im XETRA-Handel klettert die VERBIO-Aktie zeitweise um 12,34 Prozent auf 61,00 Euro.

/ngu/men

LEIPZIG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Bildquellen: Verbio