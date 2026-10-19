DAX 25.359 -1,0%ESt50 6.148 -0,9%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,97 +2,7%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.936 +1,2%Euro 1,1203 -0,3%Öl 107,2 -2,4%Gold 4.173 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Günstigere Kosten

Ryanair-Aktie im Minus: Wachstum im Südwesten geplant

Ryanair-Aktie im Minus: Wachstum im Südwesten geplant

Ryanair will sein Flugangebot im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
22.67 EUR 0.35 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen

"Wir werden mehr Flugzeuge an den Standorten in der Region stationieren und zudem neue Routen aus dem Südwesten anfliegen", sagte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Meyer-Pouchain der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Tagen werde man Details zu den Plänen bekanntgeben.

Werbung

Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands derzeit auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. Vor allem die auf Billigflieger ausgerichteten Flughäfen in Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen böten deutlich günstigere Kostenbedingungen als die meisten anderen Standorte in Deutschland, so Meyer-Pouchain.

Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.

In Dublin verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 22,60 Euro.

/mxx/DP/zb

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Rob Wilson / Shutterstock.com

Aktuelle Ryanair Aktie News

Werbung

Ryanair Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ryanair nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
23.09.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.