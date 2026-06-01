DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -4,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.488 -0,9%Euro1,1424 ±-0,0%Öl77,52 -0,8%Gold4.126 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- RWE erhöht Beteiligung an Amprion -- Brenntag hebt Prognose an -- D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben
RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Günther drängt auf Lösungen: Ein 'Weiter-so' reicht nicht

23.06.26 06:31 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hofft auf eine Verbesserung der Stimmung im Land durch das angekündigte Reformpaket der Bundesregierung. "Wir spüren alle, dass es Zeit ist, dass sich etwas bewegt", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen sähen, wie schnell sich die Welt verändert. Daher stünde Deutschland vor großen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. "Deshalb erwarten viele Menschen zu Recht, dass jetzt die notwendigen Reformen angegangen werden", betonte Günther.

Fragen beispielsweise nach einer Reform der Erbschaftsteuer oder einer Reichensteuer wich Günther aus. "Die Bundesregierung sollte möglichst ein Gesamtpaket vorlegen", sagte Günther. Er sei kein Fan davon, solche Debatten isoliert zu führen und halte sich deshalb mit eigenen Vorschlägen bewusst zurück. "Die Bundesregierung hat in den ersten Monaten ein enormes Tempo an den Tag gelegt und wichtige Schritte eingeleitet. Jetzt ist die Phase, die angeschobenen Dinge umzusetzen und weitere Maßnahmen zu ergreifen", sagte der Regierungschef.

"Jeder und jedem in Deutschland ist klar: Mit einem Weiter-so kommen wir nicht wieder auf einen guten Kurs", sagte Günther. "Deswegen verstehe ich, dass es bei vielen Menschen eine hohe Erwartungshaltung gibt. Mit dem angekündigten Gesamtpaket hat die Bundesregierung die Chance zu zeigen, wie sie die Herausforderungen bewerkstelligen wird."

Zustimmungswerte

Der Regierungschef zeigt sich optimistisch, die Stimmung im Land und die Umfragewerte seiner Partei wieder zu verbessern. "Wenn das gelingt, werden die Zustimmungswerte für etablierte Parteien wie die Union wieder steigen. Denn die radikalen Kräfte im Land punkten nicht mit Antworten. Sie gießen lediglich Öl ins Feuer und reden die Stimmung in Deutschland noch zusätzlich schlecht." Gemeinsame Handlungsfähigkeit von Union und SPD werde dieser Entwicklung den Boden entziehen.

Günther setzt auf eine Gesamtlösung. "Man kann sich über alles unterhalten, aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Wir haben eine angespannte Haushaltslage und eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung, zu wenig Investitionen im eigenen Land, zu hohe Energiekosten und eine enorme Bürokratie, die nicht nur die Wirtschaft lähmt, sondern viele Menschen auch frustriert", sagte er.

"Es gibt eine große Bereitschaft der Menschen, ihren Beitrag zu leisten, dass es unserem Land wieder besser geht." Sie verbänden damit aber auch die Erwartung, dass es eine faire Lastenverteilung in unserem Land geben wird. "Wenn es uns gelingt, die Fesseln zu lösen, haben die Menschen auch wieder viel mehr Lust, selbst die Ärmel hochzukrempeln und mitzuhelfen, unser Land wieder nach vorne zu bringen."

Es sei durchaus möglich, schnell wieder eine solche Stimmungslage zu erreichen, sagte Günther./akl/DP/zb