DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9800 -1,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Günther macht Wohlstand von längerer Arbeit abhängig

11.03.26 05:56 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Nach Aussage von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss in Deutschland länger im Alter gearbeitet werden, damit Wohlstand erhalten bleibt. "Wir brauchen einen Mentalitätswandel", sagte Günther im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Wer­bung

Günther sagte, es sei gesellschaftlich etabliert, dass man vorzeitig in den Ruhestand gehe oder mit 48 Jahren sein Unternehmen verkaufe und das Leben genieße. Das sei zwar individuell verständlich.

"Aber wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir auch Menschen, die bis 70 arbeiten wollen und dürfen", sagte Günther. "Dafür sollte es mehr gesellschaftliche Anerkennung geben als für den Vorruhestand."

In der Debatte sei es wichtig, nicht reflexhaft vom Dachdecker zu sprechen, der mit 70 Jahren nicht mehr auf dem Dach stehen könne, sagte Günther zuvor. "Da sind wir uns doch alle einig." Mit solchen Argumenten sei jede Diskussion tot.

Wer­bung

Hintergrund ist, dass in der Debatte um längere Arbeitszeiten beispielsweise Gewerkschaften diese mit der Begründung ablehnen, dass ältere Arbeiter und Handwerker gesundheitlich nicht länger arbeiten könnten.

Aktuell steigt das Rentenalter bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Wer 45 Beitragsjahre vorweisen kann, darf früher in den Ruhestand gehen./lkm/DP/zb