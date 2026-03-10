DAX23.784 -0,8%Est505.809 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 ±0,0%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.958 -0,4%Euro1,1608 ±0,0%Öl89,77 -1,8%Gold5.187 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Günther: Soziale Medien führen Gesellschaft 'in den Abgrund'

11.03.26 10:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
264,25 EUR -0,80 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,90 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
563,40 EUR -1,70 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
350,15 EUR 1,00 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KIEL (dpa-AFX) - Mit noch eindringlicheren Worten als zuvor hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther seine Forderung nach einem Social-Media-Verbot für junge Menschen begründet. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, ohne einzugreifen, führt das unsere Gesellschaft in den Abgrund", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch an Erwachsenen gehe eine intensive Nutzung sozialer Medien "nicht spurlos vorbei".

Wer­bung

Teilhabe sei zwar wichtig, sagte Günther. "Aber welche Kinder wollen Teilhabe an Gewaltvideos, Enthauptungen, Stigmatisierungen und verzerrten Schönheitsbildern, die sie in Depressionen treiben?", fragte er. "Wir haben in den vergangenen Jahren eine schwere Sünde begangen, weil wir das zu spät erkannt und nichts getan haben." Bei jüngeren Menschen habe man "erhebliche Schäden mitzuverantworten, weil wir unserer Schutzfunktion als Staat nicht nachgekommen sind."

Ein Verbot müsse daher schnell umgesetzt werden, forderte Günther. CDU und SPD hätten sich ähnlich positioniert, eine Mehrheit in Bundesregierung und Bundestag sei absehbar. "Jeder Monat, den wir warten, schadet Kindern und Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker. "Es gibt keinen Grund mehr zu warten." Sobald die Kommission Vorschläge mache, müssten diese sofort umgesetzt werden.

Auch die Haltung der CSU sieht Günther nicht als Hürde. Dessen Vorsitzender, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, hatte argumentiert, dass ein Verbot soziale Medien noch interessanter für Jugendliche und Kinder mache. "Ich kenne Markus Söder so, dass er durchaus auf Entwicklungen reagiert. Deshalb kann es gut sein, dass er nochmal in sich geht", sagte Günther. "Sonst bin ich immer für Kompromisse. Bei diesem Thema nicht."

Wer­bung

Die CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar beschlossen, ein Mindestalter von 14 für soziale Medien wie Tiktok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einführen zu wollen. Kritiker wie das Deutsche Kinderhelfswerk lehnen ein Verbot dagegen ab, weil es die digitale Teilhabe von Kindern einschränke./nkl/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen