Günther will Dreier-Sondierungsrunde über Jamaika-Neuauflage

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen tiefrot -- DAX letztlich weit im Minus -- Siemens Energy will Gamesa übernehmen -- UniCredit war wohl an Commerzbank interessiert -- Target, TUI, NEL ASA im Fokus

Russische Wirtschaft wächst in Q1 schwächer als gedacht. Saudischer Staatsfonds deckt sich mit Nintendo-Aktien ein. Vallourec will zwei Werke in Deutschland schließen. Dermapharm steigert Gewinn. Chevron mit weniger Restriktionen in Venezuela. Deutsche Bank legt bei Lieferanten mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Spotify sieht bei sich noch riesiges Wachstumspotenzial.