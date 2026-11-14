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Günther will Sieg bei Landtagswahl von 2022 wiederholen

NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther will mit seiner Union wieder klar stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden. "Ich trete nicht an, um ein schlechteres Ergebnis zu erreichen als beim letzten Mal", sagte Günther auf einem Landesparteitag in Neumünster. Auch 2022 seien die Umfragen bis wenige Wochen vor der Wahl nicht gut gewesen. "Ich will diese Wahl gewinnen." 2022 hatte seine Partei mit 43,4 Prozent nur um einen Sitz die absolute Mehrheit verpasst und regiert seitdem mit den Grünen.

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Die rund 250 Delegierten feierten den 53-Jährigen mit stehenden Ovationen und langen anhaltendem Beifall. Günther betonte, dieses Mal schaue ganz Deutschland auf den Ausgang der Landtagswahl im Norden. Die vergangenen Wahlen hätten die Frage aufgeworfen, wie stark die demokratische Mitte noch sei. "Wir haben diese Kraft und wir werden das unter Beweis stellen." Gegenwind kenne man im Norden. "Der macht uns nur noch stärker."

Günther ist seit 2017 Regierungschef und bewirbt sich zum dritten Mal auf Platz eins der Liste der CDU für die Landtagswahl. Im Sommer war Günthers Partei in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung aber nur noch auf 27 Prozent gekommen./akl/DP/zb

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