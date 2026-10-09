DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.232 +0,5%Euro 1,1229 +0,1%Öl 102,9 -1,3%Gold 4.188 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Günther zieht Schleswig-Holstein Berlin vor und schätzt Merz

HAMBURG (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat derzeit keine Ambitionen auf einen Wechsel in die Bundespolitik und möchte noch länger Regierungschef in Kiel bleiben. "Ich bin sehr, sehr gerne Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, also ich möchte es eigentlich auch noch fünf Jahre bleiben", sagte der 53-Jährige am Abend in der ARD-Sendung "Inas Nacht". "Berlin ist für mich bisher wirklich nie eine Option gewesen."

Werbung

Günther regiert seit 2017 im nördlichsten Bundesland, wo im April 2027 die nächsten Landtagswahlen stattfinden. Die Umfragwerte für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die schwarz-rote Koalition sind derzeit schlecht.

Kein Regierungsstreit in der Öffentlichkeit

Ein Wechsel in die Bundeshauptstadt reizt ihn nicht. "Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich mit der Art und Weise, wie da Politik gemacht wird, wirklich fremdele", sagte Günther. In seiner schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein werde nicht schlecht in der Öffentlichkeit übereinander geredet, sondern montags nachmittags alles miteinander hinter verschlossenen Türen beredet.

"Es gibt keine Frage, die dann nicht geklärt ist, damit wir danach von Dienstag bis Sonntag gute Laune haben, das Land zu regieren und die Streitfragen untereinander geklärt sind. Ich glaube, in Berlin würde das auch funktionieren, wenn man das von Anfang an konsequent macht", sagte Günther.

Werbung

Antwort auf Merz-Frage sorgt für Gelächter

Er gehört zu den acht Ministerpräsidenten, die vor den vergangenen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein Unterstützungsschreiben für Merz unterzeichnet hatten.

Über den Bundeskanzler berichtete Günther, Merz habe auch schon zum Essen eingeladen. Auf die Frage von Moderatorin Ina Müller, wie Merz denn sei, antwortete Günther mit etwas Zögern: "Normal, ja, auch nett im Umgang." Das Publikum reagierte darauf mit Gelächter. Zuvor hatte Günther gemeinsam mit Ina Müller den Schlager-Klassiker "Verdammt, ich lieb Dich" von Matthias Reim gesungen./se/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.