Guess kündigt Dividende an

Die amerikanische Bekleidungskette Guess Inc. (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) gibt die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,1125 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Ausschüttung erfolgt am 30. April 2021 (Record date: 14. April 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,45 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 23,50 US-Dollar (Stand: 31. März 2021) einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,91 Prozent.

Im Frühjahr 2019 hatte Guess die vierteljährliche Dividende von 0,225 US-Dollar auf 0,1125 US-Dollar je Aktie halbiert. Im Jahr 2020 wurde zwei Quartale in Folge keine Dividende ausgeschüttet. Ab Oktober 2020 wurde wieder eine Dividende bezahlt (0,1125 US-Dollar).

Guess ist 1981 von den Brüdern Marciano gegründet worden und war eines der ersten Unternehmen, die stone-washed Jeans herstellten. Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles im Bundestaat Kalifornien. Im vierten Quartal (30. Januar) des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Guess einen Gewinn von 70,42 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 79,60 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 648,46 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 842,25 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,89 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,48 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. März 2021).

Redaktion MyDividends.de