GUESS macht sich für die Herbst/Winter-Werbekampagne 2022 auf nach Granada

Für die neue Werbekampagne von GUESS für Herbst-Winter 2022 begibt sich die Marke auf eine Reise durch die geschichtsträchtigen Straßen von Granada, Spanien.

GUESS Heads to Granada for the 2022 Fall/Winter Advertising Campaign (Photo: Business Wire)

Die FW22-Kampagne wurde von der Modefotografin Tatiana Gerusova unter der Leitung von Paul Marciano, dem Chief Creative Officer von GUESS, Inc. aufgenommen. Die neue Kampagne bietet eine aufregende Besetzung: Das in Deutschland geborene, polnische Model Kim Dammer, das serbische Model Nina Kostic, das spanische Model Lidia Santos, das italienische Model Mario Ermito und das französische Model Xavier Grey.

GUESS Frauen

Die Kampagne zeigt eine verführerische Auswahl an GUESS-Stücken und stellt die angesagten Accessoires sowie Tier- und Botanik-Prints in den Vordergrund. Die Kollektion verleiht grauen Wintertagen eine frische und jugendliche Brise mit modernen Farben und Stil.

Vor der bezaubernden kontinentalen Kulisse des maurischen Alhambra-Palastes und des alten arabischen Viertels von Albaicín zeigt sich die GUESS-Frau in hinreißenden, kosmopolitischen Looks. Die Kollektion besteht aus auffälligen zweiteiligen Hosensets und verspielten Rockanzügen, sanduhrförmigen Pulloverkleidern und schimmernden, in Falten gelegten Kleidern, die alle mit ausdrucksstarken Wintermänteln, kuscheligen Strickwaren, taillenbetonten Gürteln und frechen High-Heel-Stiefeln kombiniert werden.

Die GUESS-Kollektion FW22 für Frauen und die Kampagne zeigen ein modernes und dennoch zeitloses Angebot, das dem weiblichen Wesen von Glamour und Unabhängigkeit gerecht wird. Mit einer Auswahl an warmen und gemütlichen Farben, darunter hübsche Pastelltöne, leuchtende Blautöne und herbstliche Rottöne, bis hin zu traditionellen Neutraltönen wie Beige, Creme, Braun, Grau und Khaki, bietet die Kollektion eine Farbpalette für die ganze Saison.

GUESS Herren

Von jugendlich lässig bis mühelos smart, der GUESS-Mann präsentiert sich mit allem, was er braucht, von Leder und Denim bis hin zu bunten Farben und Karos. Die Kollektion wird durch Hosen in Tarnfarben, elegante Pullover, perfekt geschnittene Mäntel, Pufferjacken und strapazierfähige Parkas abgerundet. Mit der vielseitigen Auswahl an Schuhen, Accessoires und Farbtönen, die von klassischen Blautönen und Erdtönen bis hin zu Gelb-, Pfirsich- und Pastelltönen reichen, wird die Kollektion sowohl den eleganten Mann in der Stadt als auch den ewigen Reisenden ansprechen.

"Ich liebe diese Kollektion und diesen Ort, er ist so zauberhaft", sagte Chief Creative Officer Paul Marciano. "Granadas Mischung aus barocker, maurischer und Renaissance-Architektur schafft einen wirklich beeindruckenden Kontrast zu den warmen Farben und dem modernen Look und Feeling der Herbst-Winter-Kollektion. Es ist ein Ort von einmaliger und symbolträchtiger Schönheit, an dem Tradition, Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen, ein Aspekt, der wirklich die glamouröse und zeitlose Essenz von GUESS verkörpert."

Die GUESS Herbst-Winter-Werbekampagne 2022 wird in führenden internationalen Mode- und Lifestyle-Magazinen, in den Geschäften von GUESS und online zu sehen sein.

Über GUESS?, Inc.

Die 1981 gegründete Firma GUESS begann als ein Jeans-Unternehmen und ist inzwischen erfolgreich in die Rolle einer globalen Lifestyle-Marke hineingewachsen. Guess?, Inc. entwirft, vermarktet und vertreibt eine Lifestyle-Kollektion moderner Kleidung, Denim, Handtaschen, Uhren, Brillen, Schuhe sowie anderer ähnlicher Verbraucherprodukte und gewährt auch Lizenzen für diese. Die Produkte von Guess? werden in aller Welt über Guess?-Markenläden vertrieben wie auch über anspruchsvolle Kaufhäuser und Fachgeschäfte. Zum 30. April 2022 betrieb das Unternehmen unmittelbar 1.073 Einzelhandelsgeschäfte auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und in Asien. Die Partner und Vertriebspartner betrieben weltweit zusätzliche 565 Einzelhandelsgeschäfte. Zum 30. April 2022 waren das Unternehmen und seine Partner und Vertriebspartner in etwa 100 Ländern der Welt tätig. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.guess.com.

