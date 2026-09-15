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Güterverkehr in China

Aktie im Plus: Knorr-Bremse baut Kooperation mit China Railway aus

Aktie im Plus: Knorr-Bremse baut Kooperation mit China Railway aus

Angesichts der steigenden Bedeutung des Güterverkehrs in China verstärkt Knorr-Bremse seine Ambitionen in dem Bereich mit einer vertieften Partnerschaft.

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Knorr-Bremse
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Der Münchener Konzern hat laut Mitteilung eine Absichtserklärung mit China Railway zur Entwicklung neuer Technologien geschlossen. Dadurch sollen Innovationen und die Einführung neuer Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Fahrerassistenz und Bremssysteme beschleunigt werden.

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Knorr-Bremse und CARS, das Innovations- und Technologiezentrum von China Railway, arbeiten bereits seit über 20 Jahren zusammen. Im Rahmen der neuen Aktivitäten sollen unter anderem digitale Zugarchitekturen, vorausschauende Instandhaltung, Zustandsüberwachung von Güterwagen oder digitale automatische Kupplungen im Fokus stehen. Letztere würden auch für die Markteinführung in Europa vorbereitet, so Knorr-Bremse.

Die Knorr-Brems-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,9 Prozent auf 101,30 Euro.

DJG/kla/cln

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Knorr-Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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