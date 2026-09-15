Aktie im Plus: Knorr-Bremse baut Kooperation mit China Railway aus
Angesichts der steigenden Bedeutung des Güterverkehrs in China verstärkt Knorr-Bremse seine Ambitionen in dem Bereich mit einer vertieften Partnerschaft.
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Der Münchener Konzern hat laut Mitteilung eine Absichtserklärung mit China Railway zur Entwicklung neuer Technologien geschlossen. Dadurch sollen Innovationen und die Einführung neuer Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Fahrerassistenz und Bremssysteme beschleunigt werden.
Knorr-Bremse und CARS, das Innovations- und Technologiezentrum von China Railway, arbeiten bereits seit über 20 Jahren zusammen. Im Rahmen der neuen Aktivitäten sollen unter anderem digitale Zugarchitekturen, vorausschauende Instandhaltung, Zustandsüberwachung von Güterwagen oder digitale automatische Kupplungen im Fokus stehen. Letztere würden auch für die Markteinführung in Europa vorbereitet, so Knorr-Bremse.
Die Knorr-Brems-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,9 Prozent auf 101,30 Euro.
DJG/kla/cln
Dow Jones Newswires
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Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Knorr-Bremse AG
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Knorr-Bremse Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)