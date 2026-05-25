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Guidance-Schock

Anleger nach enttäuschendem Ausblick in Panik: Zscaler-Aktie verliert ein Viertel an Wert - die Gründe

27.05.26 14:45 Uhr
Zscaler-Aktie an der NASDAQ im freien Fall: Vertriebsumbau und schwache Guidance verunsichern Anleger | finanzen.net

Anleger schicken die Zscaler-Aktie nach einem schwachen Ausblick auf Talfahrt. Schwächere Wachstumsannahmen und Unruhe im Vertrieb stellen die KI-Security-Story auf die Probe.

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Zscaler Inc Registered Shs
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• Zscaler übertrifft im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz
• Der Ausblick auf das laufende Quartal bleibt jedoch hinter den Markterwartungen zurück
• Vertriebswechsel und gedämpfte Wachstumsziele für 2027 erhöhen den Druck auf die Aktie

Schwacher Ausblick überschattet solide Quartalszahlen

Operativ hat Zscaler eigentlich solide geliefert: Der bereinigte Gewinn stieg im dritten Geschäftsquartal auf 1,08 US-Dollar je Aktie und lag damit über der Wall-Street-Erwartung von 1,01 US-Dollar. Auch der Umsatz fiel mit 850,5 Millionen US-Dollar stärker aus als die von FactSet ermittelten 835,6 Millionen US-Dollar.

Doch einen Haken hat die Zahlenvorlage: Für das vierte Geschäftsquartal stellt Zscaler Erlöse zwischen 875 und 878 Millionen US-Dollar in Aussicht. Damit bleibt die Prognose laut Barron's knapp unter der Markterwartung von 878,6 Millionen US-Dollar zurück. Auf den ersten Blick ist die Lücke nicht groß. Nach der starken Rally im Mai reicht sie aber offenbar aus, um Anleger aus der Aktie zu treiben.

Vertriebsumbau sorgt für zusätzliche Unsicherheit

Laut Investors Daily Business kommt ein weiterer Belastungsfaktor hinzu: Zscaler habe vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2027 genannt, die beim Wachstum von Gesamt-ARR und Umsatz nur bei 16 bis 17 Prozent liegen sollen. Der Konsens habe hier bei 18,4 beziehungsweise 19,5 Prozent gelegen. Damit geht es nicht nur um ein einzelnes Quartal, sondern um die Frage, ob der Wachstumspfad mittelfristig flacher wird.

Jefferies-Analyst Joseph Gallo verweist laut Investors Daily Business zudem auf Veränderungen im Vertrieb. Demnach hätten am Ende des dritten Geschäftsquartals zwei Vertriebsmanager das Unternehmen verlassen. Das Management sehe zwar keinen Einfluss auf die Q3-Zahlen, die Störung sei aber in der Q4-Prognose und im vorsichtigeren Blick auf die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2027 berücksichtigt. Besonders heikel: Neue Kunden bleiben offenbar ein relativer Schwachpunkt.

Anleger in Panik: Zscaler-Aktie stürzt ab

Entsprechend hart reagiert die Börse: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel fällt die Zscaler-Aktie am Mittwoch zeitweise um 23,73 Prozent auf 140,79 US-Dollar. Damit dürfte sich das bisherige Minus seit Jahresanfang von rund 18 Prozent noch einmal deutlich ausweiten.

Der Kursrutsch wirkt auch deshalb so scharf, weil die Aktie zuletzt wieder Vertrauen aufgebaut hatte. Zscaler hatte auf Monatssicht vor den Zahlen rund 37 Prozent zugelegt und wurde zeitweise auf dem höchsten Niveau seit Februar gehandelt. Genau diese Erholung macht die Reaktion nun empfindlicher: Wer nach der Rally auf eine Bestätigung der Wachstumsstory gesetzt hatte, bekommt stattdessen eine vorsichtigere Prognose und neue Fragen zum Vertrieb.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger liegt der entscheidende Punkt weniger in den aktuellen Quartalszahlen als in der Qualität des Ausblicks. Zscaler bleibt im Markt für SASE- und Zero-Trust-Sicherheitslösungen gut positioniert. Auch die KI-Sicherheitsstrategie bleibt ein möglicher Wachstumstreiber. Barron's verweist darauf, dass Morgan Stanley die Übernahme von Symmetry Systems als Stärkung der AI-Security-Roadmap wertet und Investoren nun klarere Belege für eine kurzfristige Monetarisierung dieser Plattformfähigkeiten sehen wollen.

Genau hier liegt der Knackpunkt: Die Aktie braucht nach der jüngsten Rally nicht nur Fantasie, sondern sichtbares Wachstum. Solange der Vertrieb umgebaut wird, neue Kunden schwächer laufen und die 2027er-Wachstumsannahmen unter dem Konsens bleiben, dürfte der Markt die Bewertung kritischer prüfen. Für risikobereite Anleger wird Zscaler damit nicht automatisch uninteressant. Aber der Trade verschiebt sich: Weg von der reinen KI-Security-Fantasie, hin zur Frage, ob das Management die Plattformstory schnell genug in belastbares Umsatzwachstum übersetzen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: X-markets, Stokkete / Shutterstock.com

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