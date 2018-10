Guidewire InsuranceSuite wird im Gartner-Magic-Quadrant für P&C-Kernplattformen, Nordamerika, im zweiten Jahr in Folge als führend genannt

GUIDEWIRE CONNECTIONS 2018–- Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), der Anbieter der Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C) vertrauen, gab heute bekannt, dass die Guidewire InsuranceSuite™ im "Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America1" von Gartner als führend ausgewiesen wurde. InsuranceSuite umfasst wesentliche Kernsysteme auf Basis einer allgemeinen Technologieplattform, die den Lebenszyklus von Schaden- und Unfallversicherungen abdeckt, einschließlich Underwriting, Police, Rechnungsstellung und Schadensmeldung. Guidewire kam auf der Achse für Umsetzungskompetenz auf die höchste und auf der Achse für Vollständigkeit der Unternehmensvision auf die erste Position. Den Report finden Sie hier.

"Während sich viele Anbieter auf bestimmte Stärken konzentrieren, erweitern die Marktführer ihren Kompetenzbereich durch die zunehmende Betonung eines breiteren Partner-Ökosystems, das durch die vorgefertigte Integration in einem App-Store-Umfeld zugänglich ist. Im Zuge der Ausdehnung des Partner-Ökosystems erhalten Kunden schnelleren Zugang zu einer Reihe neuer Kapazitäten (einschließlich InsurTechs und aufkommende Technologien), während sich die Pflege dieser Beziehungen vereinfacht", schrieb Jeff Haner, Forschungsleiter für den Bereich Versicherungen bei Gartner und Verfasser des Berichts.

"Wir fühlen uns geehrt, dass die InsuranceSuite von Gartner in seinem Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America im zweiten Jahr in Folge als führend genannt wurde", sagte Brian Vannoni, Principal Business Owner, Core Operations bei Guidewire Software. "Diese Anerkennung ist Zeugnis unserer Anstrengungen, unseren Kunden dabei zu helfen, sich in einer von rapiden Veränderungen geprägten Zeit anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir engagieren uns zutiefst für den Erfolg unserer Kunden und danken ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen, ihnen beim Betrieb, bei der Differenzierung und beim Ausbau ihres Geschäfts helfen zu dürfen."

In dem Bericht werden 15 Händlerlösungen auf dem Markt für P&C-Kernplattformen bewertet, die sich für eine Aufnahme qualifiziert haben. Guidewire InsuranceNow™, das für US-amerikanische Schaden- und Unfallversicherer mit geringer Komplexität entwickelt wurde, wurde in dem Bericht als "Challenger" genannt.

Weitere Auszeichnungen:

Magic Quadrant für "P&C Core Platforms, North America" – Marktführer im zweiten Jahr in Folge .

. Magic Quadrant für "Property and Casualty Insurance Policy Management Modules", Nordamerika 2 – Marktführer in den zwei aufeinanderfolgenden Jahren 2015 und 2016.

– Marktführer in den zwei aufeinanderfolgenden Jahren 2015 und 2016. Magic Quadrant für "Property and Casualty Insurance Claims Management Modules"3 – Marktführer in drei aufeinanderfolgen Jahren.

Über den Magic Quadrant

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

1 Gartner Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America, Jeff Haner, 9. Oktober 2018 2 Gartner Magic Quadrant for Property and Casualty Insurance Policy Management Modules, North America, Jeff Haner, 25. Januar 2016 3 Gartner, Magic Quadrant for Property and Casualty Insurance Claims Management Modules, Jeff Haner, 21. Juli 2016

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

HINWEIS: Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181014005086/de/