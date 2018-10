Guidewire Marketplace zum Vorteil globaler Schaden- und Unfallversicherer erweitert

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter der Industrieplattform für Schaden- und Unfallversicherer, gab heute die Erweiterung seines Guidewire PartnerConnectTM Solution-Partnerprogramms und des Guidewire Marketplace bekannt. Im Marketplace finden Kunden ein umfassendes Angebot an Ready for Guidewire-verifizierten Integrationen, die von Guidewire PartnerConnectTM -Solution-Partnern zur Erweiterung und Ergänzung der Guidewire InsurancePlatformTM entwickelt wurden. Derzeit bietet Guidewire Marketplace über 90 Ready-for-Guidewire-validierte Akzeleratoren, wovon allein 29 im vergangenen Geschäftsjahr hinzugefügt wurden. Dies entspricht einem Anstieg von über 50 Prozent seit August 2017.

"Die Dynamik, mit der wir unser Partner-Ökosystem einschließlich dem Marketplace ausbauen, zeigt unser Kommitment, unseren Kunden Innovationen zu ermöglichen und die Gesamtbetriebskosten zu senken", sagt Neil Betteridge, Vice President, Strategy, bei Guidewire Software. "Unser Programm Ready for Guidewire ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für uns und wir sind sehr stolz, mit so vielen starken Lösungspartnern zusammen zu arbeiten, die uns dabei mit substantiellen Lösungsintegrationen unterstützen."

Weitere Lösungspartner und Highlights des Guidewire Marketplace aus dem Geschäftsjahr 2018:

• Hohe Kundenakzeptanz mit über 1.600 Downloads vom Guidewire Marketplace;

• Elf neue Lösungspartner, darunter auch Insurtechs, wurden in das Programm aufgenommen;

• Wachstum der internationalen Reichweite durch zusätzliche Akzeleratoren von FRISS, Clairus Group, Hubio, Polonious, Symbility Solutions und WeGoLook;

• Beschleunigung der durchschnittlichen Kadenz durch Veröffentlichung einer validierten Lösungsintegration alle 9 Werktage.

"Wir danken unseren Lösungspartnern für ihren Beitrag und Einsatz und die Bereitstellung von Produkten, Daten und Technologien, die die Guidewire InsurancePlatform ergänzen", sagt Becky Mattick, Senior Director, Solution Alliances, bei Guidewire Software. "Unsere globale Partner-Community ist für den Erfolg unserer gemeinsamen Kunden in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche von entscheidender Bedeutung. Sie liefert Guidewire-Software-Implementierungen, Mehrwertlösungen und Technologieangebote sowie Hilfestellungen für branchenspezifische Best Practices."

Zeichenzahl: 2.535 (inklusive Leerzeichen)

Über Guidewire PartnerConnect und Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnectTM ist ein globales Netzwerk ausgesuchter Partnerunternehmen, die Beratungsleistungen und -lösungen zur Vertiefung, Erweiterung und Ergänzung von Guidewire-Produkten bereitstellen. Ready for Guidewire-Akzeleratoren wurden von Teilnehmern von PartnerConnect Solution entwickelt und von Guidewire eingehend geprüft und validiert, um die hohen Software-Design-Anforderungen und Qualitätskriterien von Guidewire zu erfüllen. Ready for Guidewire-Akzeleratoren werden im Guidewire Marketplace bereitgestellt und sind ohne zusätzliche Gebühren zum Download für alle Kunden verfügbar.

Über Guidewire Software

Guidewire bietet die Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um in einer Zeit des immer schnelleren Wandels erfolgreich zu sein. Wir liefern unseren Kunden Software, Services und ein Partner-Ökosystem für Betrieb, Differenzierung und Wachstum ihres Unternehmens. Wir zählen mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu unseren Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181014005029/de/