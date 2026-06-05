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Guidewire Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Guidewire Software Inc
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Guidewire Software hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guidewire Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

Guidewire Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 372,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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