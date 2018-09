Guidewire wirbt als Leiter seines neuen Geschäftsbereichs Analytik- und Datendienste den in der Branche erfahrenen Paul Y. Mang an

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE), Anbieter der Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, gab heute den Neuzugang von Paul Y. Mang zum Führungsteam des Unternehmens bekannt. Paul wird sein reichhaltiges Branchen-Know-how in die neu geschaffene Stelle eines General Manager bei Guidewire Analytics and Data Services (ADS – Analytik- und Datendienste) einbringen. ADS ist ein neu geschaffener Geschäftsbereich, der sich aus den Teams für die Produkte Cyence Risk Analytics, Predictive Analytics und Live Analytics zusammensetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180912006159/de/

Paul Y. Mang, General Manager, Guidewire Analytics and Data Services (Photo: Business Wire)

Vor seiner neuen Tätigkeit bei Guidewire war Paul bei Aon plc, einem weltweit führenden Unternehmen für Fachdienstleistungen, das eine große Bandbreite an Lösungen in den Bereichen Risiko, Pension und Gesundheit anbietet, wo er als der Global CEO of Analytics für die Firma tätig war. Und vor seinem Engagement bei Aon war Paul ein Partner bei McKinsey & Company und einer der Leiter deren Gruppe North American Financial Services.

"Gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist es besonders interessant, in der Versicherungsbranche und bei Guidewire tätig zu sein", sagte Paul Y. Mang, General Manager von Analytics and Data Services bei Guidewire Software. "Guidewire verfügt über die Vision und die Expertise, um die Branche bei der Behandlung der heutigen komplexen Risikoproblematiken und Chancen unterstützen zu können. Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden zusammenarbeiten zu können, während diese den Bereich Analytik erneuern und wirksam dazu nutzen, den Mehrwert für ihre Kunden zu steigern."

"Wie praktisch jede Branche sind auch die Versicherungsgesellschaften hinsichtlich der durch die Datenverwertung gebotenen Möglichkeiten begeistert und gespannt; doch bedeutet die wirksame Nutzung der betreffenden Vorteile – und die Abwehr neuer wettbewerbsrelevanter Angriffe – für sie eine große Herausforderung, da hier Kompetenz in Technologie und Datenwissenschaften erforderlich ist", kommentierte Marcus Ryu, Chief Executive Officer und Mitgründer von Guidewire Software. "Aufgrund der Schaffung des ADS-Geschäftsbereichs und der Anwerbung von Paul für dessen Leitung, sind wir bestens dafür gerüstet, neue Datenquellen im gesamten Internet zu nutzen und neue analytische Techniken zur Visualisierung und gezielten Findung von Daten zwecks vorherschauender Erkenntnisse anzuwenden. Die Ziele dieses neuen Geschäftsbereichs ergänzen unsere langjährige Mission, Versicherungsgesellschaften in die Lage zu versetzen, ihre Betriebstätigkeiten mittels neuer digitaler Erlebnisse und der Ersetzung ihrer überkommenen Zentralsysteme umzugestalten."

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

HINWEIS: Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180912006159/de/