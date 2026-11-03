Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,49 Prozent auf 274,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A 278,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net