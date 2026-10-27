Guizhou Zhenhua E-chem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Guizhou Zhenhua E-chem A hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Guizhou Zhenhua E-chem A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 788,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 353,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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