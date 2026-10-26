Gujarat Ambuja Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Gujarat Ambuja Exports hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,51 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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