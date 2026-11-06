Gujarat Kidney And Super Speciality mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 194,61 Prozent auf 380,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Gujarat Kidney And Super Speciality hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.

Gujarat Kidney And Super Speciality hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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