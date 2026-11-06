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Gujarat Kidney And Super Speciality mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gujarat Kidney And Super Speciality Limited Registered Shs
158.20 -2.20 -1.37 %
Charts | News | Analysen

Gujarat Kidney And Super Speciality hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gujarat Kidney And Super Speciality hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 194,61 Prozent auf 380,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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