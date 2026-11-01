Gujarat Mineral Development legte Quartalsergebnis vor

01.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Mineral Development 9,03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 5,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Mineral Development 14,65 INR je Aktie eingenommen.

Gujarat Mineral Development hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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