Gujarat Mineral Development legte Quartalsergebnis vor
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Gujarat Mineral Development hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 5,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Mineral Development 14,65 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Mineral Development 9,03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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