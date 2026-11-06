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Gujarat Natural Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gujarat Natural Resources Ltd Registered Shs
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Gujarat Natural Resources hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gujarat Natural Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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