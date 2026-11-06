Gujarat Natural Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

06.11.26 06:35 Uhr

Gujarat Natural Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gujarat Natural Resources hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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