Guldbrev stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Guldbrev hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,57 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guldbrev 1,00 SEK je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Guldbrev mit einem Umsatz von insgesamt 111,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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