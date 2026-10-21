Gulf Oil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gulf Oil lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,17 INR, nach 2,83 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 84,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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