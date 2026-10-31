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Gulf Oil Lubricants India legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gulf Oil Lubricants India Ltd
1,031.95 -31.30 -2.94 %
Charts | News | Analysen

Gulf Oil Lubricants India präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulf Oil Lubricants India ein EPS von 17,35 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 14,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Oil Lubricants India 9,67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net

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