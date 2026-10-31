Gulf Oil Lubricants India legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Gulf Oil Lubricants India präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulf Oil Lubricants India ein EPS von 17,35 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 14,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Oil Lubricants India 9,67 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gulf Oil Lubricants India
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gulf Oil Lubricants India
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Gulf Oil Lubricants India Aktie News
Gulf Oil Lubricants India Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gulf Oil Lubricants India nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.