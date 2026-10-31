Gulf Oil Lubricants India legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulf Oil Lubricants India ein EPS von 17,35 INR je Aktie vermeldet.

Gulf Oil Lubricants India präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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