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Gulf Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Gulf Resources Inc Registered Shs
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Gulf Resources ließ sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gulf Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,600 USD je Aktie generiert.

Gulf Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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