Gulf Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Gulf Resources lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren -26,350 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,00 Prozent auf 13,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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