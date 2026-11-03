Guobo Electronics A legte Quartalsergebnis vor
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Guobo Electronics A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 366,5 Millionen CNY, gegenüber 498,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,41 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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