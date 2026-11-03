Guobo Electronics A legte Quartalsergebnis vor

03.11.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 366,5 Millionen CNY, gegenüber 498,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,41 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Guobo Electronics A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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