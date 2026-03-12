DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +5,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
Gut augestellt

Linde-Aktie steigt: JPMorgan stuft auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar

13.03.26 13:43 Uhr
JPMorgan optimistisch für Linde: Aktie steigt nach Hochstufung und höherem Kursziel | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
431,60 EUR 3,20 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Kursziel hob JPMorgan von 455 auf 525 US-Dollar an. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden.

/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Linde, The Linde Group

