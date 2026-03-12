Linde-Aktie steigt: JPMorgan stuft auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Das Kursziel hob JPMorgan von 455 auf 525 US-Dollar an. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden.
