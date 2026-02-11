DAX25.164 +1,2%Est506.090 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Gute Ergebnisentwicklung

VERBIO-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und operativer Gewinn klettern

12.02.26 09:32 Uhr
VERBIO-Aktie dennoch im Minus: Umsatz- und Gewinnsprung! | finanzen.net

Der Biokraftstoffhersteller VERBIO hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24,54 EUR -1,18 EUR -4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) wurde auf das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs konkretisiert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 20,8 auf 30,1 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Damit erreichte VERBIO wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum.

Via XETRA geht es für die VERBIO-Aktie zeitweise 1,64 Prozent auf 25,24 Euro nach unten.

/err/stk

LEIPZIG (dpa-AFX)

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
