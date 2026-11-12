secunet-Aktie zweistellig tiefer: Behördengeschäft trägt weiter, Investitionen belasten Ergebnis

Gute Geschäfte

12.11.26 09:45 Uhr

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden.

Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.

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Beim stärker schwankenden Auftragseingang gab es allerdings einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. In den drei Monaten bis Ende September ging auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern zurück und fiel um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. secunet verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär.

Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick.

Die secunet-Aktie bricht im XETRA-Handel stellenweise 10,06 Prozent auf 210,00 Euro ein.

/men/zb

ESSEN (dpa-AFX)