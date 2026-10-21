Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Index-Performance im Fokus

21.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 beendete den Mittwochshandel mit Gewinnen.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,13 Prozent stärker bei 5.408,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 5.363,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.347,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5.354,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.410,79 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,307 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 5.365,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.408,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.792,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,99 Prozent auf 6,06 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1.020,00 EUR), Unilever (-1,70 Prozent auf 48,20 GBP), Rio Tinto (-0,96 Prozent auf 64,82 GBP), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR) und BAT (-0,72 Prozent auf 43,87 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27.913.290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net