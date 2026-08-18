Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Euro STOXX 50 im Blick

19.08.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich heute wenig bewegt.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 6.472,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,558 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent fester bei 6.475,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.468,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.466,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.480,36 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.230,87 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 5.851,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.483,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,63 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,64) Prozent auf 33,02 EUR), Enel (+ 0,56 Prozent auf 9,52 EUR) und Eni (+ 0,52 Prozent auf 24,15 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,57 Prozent auf 56,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 517,80 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1.206,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 6,87 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.396.574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net