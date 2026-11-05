Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Euro STOXX 50 im Blick

05.11.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt heute eine positive Tendenz.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:39 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 6.288,07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,302 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent fester bei 6.287,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.265,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.280,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.318,59 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 6.476,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.669,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 3,76 Prozent auf 56,34 EUR), Bayer (+ 3,69 Prozent auf 56,24 EUR), Deutsche Bank (+ 3,24) Prozent auf 33,61 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 180,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,51 Prozent auf 326,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-15,89 Prozent auf 844,00 EUR), Infineon (-5,67 Prozent auf 47,39 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 116,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) und Siemens (-0,16 Prozent auf 275,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5.053.594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net