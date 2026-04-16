DAX24.320 +0,7%Est505.963 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +1,5%Nas24.103 +0,4%Bitcoin64.179 +0,7%Euro1,1794 +0,1%Öl95,92 -2,3%Gold4.788 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick
Deutsche Börse-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America begehrt Deutsche Börse-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America begehrt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

17.04.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester | finanzen.net

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
173,96 EUR 1,96 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.228,20 EUR 31,20 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
40,35 EUR -0,41 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
266,00 EUR 8,80 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,43 EUR 0,36 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
9,71 EUR -0,02 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
23,39 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
46,49 EUR 0,66 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,78 EUR 0,03 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,14 EUR -2,73 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
157,20 EUR 7,16 EUR 4,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
166,00 EUR -0,22 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vivendi S.A.
2,15 EUR 0,01 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,48 EUR 0,02 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.967,8 PKT 34,5 PKT 0,58%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 5.966,39 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,973 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent leichter bei 5.919,07 Punkten, nach 5.933,28 Punkten am Vortag.

Bei 5.919,07 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.978,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.769,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6.029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.935,34 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,98 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,82 Prozent auf 157,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 265,90 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 173,74 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 29,42 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,12 Prozent auf 51,15 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR), Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 165,92 EUR), Enel (-0,23 Prozent auf 9,71 EUR) und Eni (-0,19 Prozent auf 23,39 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.602.983 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen