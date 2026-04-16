Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

Index-Performance im Blick

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 5.966,39 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,973 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent leichter bei 5.919,07 Punkten, nach 5.933,28 Punkten am Vortag.

Bei 5.919,07 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.978,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.769,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6.029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.935,34 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,98 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,82 Prozent auf 157,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 265,90 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 173,74 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 29,42 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,12 Prozent auf 51,15 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR), Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 165,92 EUR), Enel (-0,23 Prozent auf 9,71 EUR) und Eni (-0,19 Prozent auf 23,39 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.602.983 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net