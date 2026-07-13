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Euro STOXX 50 im Blick

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Schlussendlich legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Deutsche Bank AG
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Deutsche Telekom AG
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Infineon AG
71.34 EUR 1.34 EUR 1.91 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45.29 EUR 1.24 EUR 2.81 %
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SAP SE
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Siemens Energy AG
153.00 EUR 3.44 EUR 2.30 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.96 EUR 0.62 EUR 0.87 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,280.19 EUR 9.17 EUR 0.15 %
News | Analysen

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6.282,90 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,387 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.248,37 Zählern und damit 0,361 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.271,02 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.288,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.211,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.187,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Wert von 5.984,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.370,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 45,11 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 31,45 EUR) und BASF (+ 1,17 Prozent auf 49,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR), Bayer (-1,60 Prozent auf 49,12 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 57,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 26,59 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.770.215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP SE Buy UBS AG