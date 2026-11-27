Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,13 Prozent auf 6.082,43 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,087 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,244 Prozent auf 6.029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6.014,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.082,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.029,42 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.164,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 6.424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 5.653,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,97 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,81 Prozent auf 43,97 EUR), Siemens Energy (+ 3,52 Prozent auf 121,12 EUR), UniCredit (+ 1,72 Prozent auf 75,20 EUR) und Siemens (+ 1,66 Prozent auf 254,45 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,38 Prozent auf 171,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 586,80 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 193,44 EUR), Enel (-0,30 Prozent auf 9,56 EUR) und Bayer (-0,11 Prozent auf 52,76 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 263.121 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 436,139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net