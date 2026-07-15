Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Marktbericht

16.07.26 17:57 Uhr

Wenig verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Der Euro STOXX 50 schloss nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 6.268,49 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,389 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 6.273,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.265,58 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.208,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.283,26 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,400 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Wert von 5.933,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.298,07 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,15 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 260,90 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 48,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,79 Prozent auf 512,20 EUR), Allianz (+ 0,77 Prozent auf 419,60 EUR) und SAP SE (+ 0,48 Prozent auf 137,64 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), Enel (-1,82 Prozent auf 9,99 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 21,05 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,28 Prozent auf 56,98 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5.393.245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 599,633 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net