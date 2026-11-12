Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 startet im Plus

Euro STOXX 50-Performance

12.11.26 09:27 Uhr

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent auf 6.409,36 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.413,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.393,27 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 6.201,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 6.533,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 5.787,31 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,55 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 4,60 Prozent auf 289,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 579,80 EUR), Allianz (+ 1,77 Prozent auf 471,80 EUR), adidas (+ 1,64 Prozent auf 180,00 EUR) und Bayer (+ 1,62 Prozent auf 57,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Siemens Energy (-0,87 Prozent auf 131,60 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 6,27 EUR) und Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 33,53 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 625.303 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 524,554 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net