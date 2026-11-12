DAX 26.936 +1,0%ESt50 6.414 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.995 -1,0%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,7 -0,1%Gold 3.938 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Euro STOXX 50-Performance

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 startet im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 startet im Plus

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 2.35 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
Allianz
469.10 EUR 2.10 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,367.40 EUR -21.60 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
Bayer
57.48 EUR 0.36 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
33.51 EUR -0.14 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
25.02 EUR -0.18 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
51.07 EUR -1.18 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.28 EUR -0.03 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.66 EUR 0.26 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
580.40 EUR 6.60 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.86 EUR -0.12 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
290.30 EUR 13.30 EUR 4.80 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
134.24 EUR 2.38 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
79.54 EUR 0.18 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,413.83 EUR 20.44 EUR 0.32 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent auf 6.409,36 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.413,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.393,27 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 6.201,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 6.533,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 5.787,31 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,55 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 4,60 Prozent auf 289,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 579,80 EUR), Allianz (+ 1,77 Prozent auf 471,80 EUR), adidas (+ 1,64 Prozent auf 180,00 EUR) und Bayer (+ 1,62 Prozent auf 57,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Siemens Energy (-0,87 Prozent auf 131,60 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 6,27 EUR) und Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 33,53 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 625.303 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 524,554 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.