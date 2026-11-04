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STOXX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 machte heute Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175.75 EUR 8.70 EUR 5.21 %
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ASML NV
1,334.40 EUR -58.40 EUR -4.19 %
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Bayer
54.04 EUR 2.16 EUR 4.16 %
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BMW AG
60.80 EUR 4.00 EUR 7.04 %
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Deutsche Bank AG
32.75 EUR 2.39 EUR 7.87 %
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Deutsche Börse AG
312.70 EUR -0.80 EUR -0.26 %
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Deutsche Telekom AG
26.79 EUR 1.06 EUR 4.12 %
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Eni S.p.A.
25.24 EUR -1.06 EUR -4.05 %
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Infineon AG
51.20 EUR -1.02 EUR -1.95 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.33 EUR 0.30 EUR 5.05 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
42.44 EUR 1.82 EUR 4.49 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.75 EUR -0.05 EUR -0.32 %
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Rheinmetall AG
972.50 EUR -32.30 EUR -3.21 %
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Siemens Energy AG
120.66 EUR -9.08 EUR -7.00 %
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TotalEnergies
82.52 EUR -0.03 EUR -0.04 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,271.90 EUR 127.34 EUR 2.07 %
News | Analysen

Zum Handelsende kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,07 Prozent auf 6.271,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,333 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 6.147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.144,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.291,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.147,10 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.486,70 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 5.660,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,21 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 6,88 Prozent auf 32,56 EUR), BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 5,05 Prozent auf 6,33 EUR), adidas (+ 4,91 Prozent auf 176,35 EUR) und Bayer (+ 4,63 Prozent auf 54,24 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Eni (-4,05 Prozent auf 25,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1.003,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,30 Prozent auf 318,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 11.048.027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 542,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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