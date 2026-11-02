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Index-Performance

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.65 EUR 4.85 EUR 2.89 %
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Airbus SE
195.86 EUR 4.72 EUR 2.47 %
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ASML NV
1,409.00 EUR 9.80 EUR 0.70 %
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Bayer
49.76 EUR -0.64 EUR -1.27 %
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BNP Paribas S.A.
87.42 EUR 2.07 EUR 2.43 %
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Deutsche Börse AG
314.20 EUR -6.60 EUR -2.06 %
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Deutsche Telekom AG
25.77 EUR -0.26 EUR -1.00 %
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Eni S.p.A.
26.40 EUR -0.67 EUR -2.48 %
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Infineon AG
52.05 EUR 1.28 EUR 2.52 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.95 EUR 0.04 EUR 0.59 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.78 EUR 0.19 EUR 1.22 %
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Rheinmetall AG
1,001.20 EUR -31.20 EUR -3.02 %
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Siemens Energy AG
130.26 EUR 3.56 EUR 2.81 %
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UniCredit S.p.A.
74.24 EUR 1.50 EUR 2.06 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,176.55 EUR 45.24 EUR 0.74 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,74 Prozent fester bei 6.176,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,290 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 6.134,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6.131,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.189,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.122,80 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6.238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.662,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,58 Prozent aufwärts. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR), Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 196,18 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1.000,00 EUR), Eni (-2,48 Prozent auf 26,40 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7.563.171 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 544,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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