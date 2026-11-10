Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Euro STOXX 50 aktuell

10.11.26 09:27 Uhr

Am Dienstagmorgen geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,18 Prozent aufwärts auf 6.364,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 6.319,81 Punkte an der Kurstafel, nach 6.290,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.319,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.366,06 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.173,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.664,46 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,86 Prozent auf 50,99 EUR), Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 875,90 EUR), Deutsche Bank (+ 2,74 Prozent auf 33,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,34 Prozent auf 127,00 EUR) und UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 83,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), Deutsche Börse (-0,44 Prozent auf 313,60 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 211,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 6,42 EUR) und Enel (+ 0,03 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 695.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net