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Marktbericht

Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

In Europa ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,608.00 EUR 51.00 EUR 3.28 %
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AstraZeneca PLC
145.65 EUR 0.65 EUR 0.45 %
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BP plc (British Petrol)
6.04 EUR 0.00 EUR 0.02 %
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Deutsche Telekom AG
26.35 EUR -0.30 EUR -1.13 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.34 EUR 0.01 EUR 0.17 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.70 EUR -0.97 EUR -1.07 %
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Prosus N.V.
40.59 EUR 1.88 EUR 4.86 %
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Rheinmetall AG
965.00 EUR -14.40 EUR -1.47 %
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Richemont
207.70 EUR 9.90 EUR 5.01 %
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SAP SE
135.26 EUR -1.02 EUR -0.75 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
37.07 EUR -0.07 EUR -0.19 %
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Siemens Energy AG
155.00 EUR 1.06 EUR 0.69 %
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TotalEnergies
70.70 EUR -0.40 EUR -0.56 %
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UniCredit S.p.A.
82.35 EUR 0.23 EUR 0.28 %
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Unilever PLC
52.69 EUR -0.65 EUR -1.22 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,377.66 EUR 0.01 EUR 0 %
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Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5.387,65 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,136 Prozent schwächer bei 5.370,33 Punkten, nach 5.377,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.397,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.358,53 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,653 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 5.295,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der STOXX 50 bei 5.101,84 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 4.503,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. Bei 5.489,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 5,07 Prozent auf 192,65 CHF), AstraZeneca (+ 0,61 Prozent auf 124,40 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,58 Prozent auf 31,65 GBP), UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR) und Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 154,48 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,83 Prozent auf 962,00 EUR), Unilever (-1,56 Prozent auf 44,93 GBP), SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 26,32 EUR) und Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.719.498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG