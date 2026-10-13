Gute Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

13.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 5.342,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5.374,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.335,37 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.370,26 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 4.719,93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,77 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,69 Prozent auf 6,04 GBP), Zurich Insurance (+ 1,73 Prozent auf 588,80 CHF), Nestlé (+ 1,56 Prozent auf 77,57 CHF), UBS (+ 1,22 Prozent auf 40,50 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Rolls-Royce (-2,05 Prozent auf 13,67 GBP), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 70,97 GBP) und Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17.407.184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,285 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Mit 7,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net