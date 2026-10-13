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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Gute Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186.34 EUR -2.08 EUR -1.10 %
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ASML NV
1,530.00 EUR -45.80 EUR -2.91 %
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BP plc (British Petrol)
7.16 EUR 0.19 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.20 EUR 0.21 EUR 0.84 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.18 EUR 0.01 EUR 0.11 %
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London Stock Exchange (LSE)
102.70 EUR -4.10 EUR -3.84 %
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Nestlé SA (Nestle)
83.07 EUR 1.18 EUR 1.44 %
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Novartis AG
130.08 EUR 1.84 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Rio Tinto plc
83.32 EUR -1.19 EUR -1.41 %
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Rolls-Royce Plc
16.21 EUR -0.49 EUR -2.93 %
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Siemens Energy AG
144.20 EUR -2.62 EUR -1.78 %
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UBS
42.97 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
633.00 EUR 10.60 EUR 1.70 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,322.07 EUR -17.97 EUR -0.34 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 5.342,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5.374,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.335,37 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.370,26 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 4.719,93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,77 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,69 Prozent auf 6,04 GBP), Zurich Insurance (+ 1,73 Prozent auf 588,80 CHF), Nestlé (+ 1,56 Prozent auf 77,57 CHF), UBS (+ 1,22 Prozent auf 40,50 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Rolls-Royce (-2,05 Prozent auf 13,67 GBP), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 70,97 GBP) und Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17.407.184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,285 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Mit 7,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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