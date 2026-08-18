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STOXX 50-Entwicklung

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

So bewegte sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,506.00 EUR -40.00 EUR -2.59 %
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AstraZeneca PLC
141.80 EUR 4.25 EUR 3.09 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
47.94 EUR -0.94 EUR -1.92 %
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BP plc (British Petrol)
6.28 EUR 0.03 EUR 0.43 %
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GSK PLC Registered Shs
22.03 EUR 0.36 EUR 1.66 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.87 EUR -0.04 EUR -0.56 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
515.00 EUR -9.00 EUR -1.72 %
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National Grid plc
14.20 EUR 0.26 EUR 1.87 %
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Prosus N.V.
38.02 EUR 0.97 EUR 2.60 %
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Rheinmetall AG
1,182.20 EUR -29.00 EUR -2.39 %
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Rio Tinto plc
85.94 EUR 2.43 EUR 2.91 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
381.05 EUR -2.95 EUR -0.77 %
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Rolls-Royce Plc
18.00 EUR -0.03 EUR -0.14 %
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SAP SE
184.98 EUR 2.60 EUR 1.43 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,466.67 EUR -4.39 EUR -0.08 %
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Letztendlich ging der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.472,15 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 5.474,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5.471,06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.497,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.469,12 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,771 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.385,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.083,85 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 4.596,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,39 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3,78 Prozent auf 73,88 GBP), AstraZeneca (+ 2,07 Prozent auf 120,50 GBP), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF) und GSK (+ 1,48 Prozent auf 19,16 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1.178,80 EUR), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), BAT (-1,23 Prozent auf 40,96 GBP) und Rolls-Royce (-1,20 Prozent auf 15,19 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 28.915.645 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 624,840 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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