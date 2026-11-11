Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Kursentwicklung

11.11.26 17:57 Uhr

Für den STOXX 50 ging es schlussendlich aufwärts.

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,74 Prozent auf 5.504,34 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 5.467,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5.463,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.467,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.513,60 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 5.305,21 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 5.548,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.846,26 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,60 Prozent auf 96,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF) und Siemens (+ 2,01 Prozent auf 277,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), GSK (-1,56 Prozent auf 18,87 GBP), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 6,31 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 569,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 23.288.337 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 517,925 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,31 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net