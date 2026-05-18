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STOXX 50-Performance

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

19.05.26 17:57 Uhr
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus | finanzen.net

Der STOXX 50 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

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Zum Handelsende sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 5.089,27 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,139 Prozent auf 5.075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5.068,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.119,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.074,58 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.176,96 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.02.2026, mit 5.212,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.554,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1.207,00 EUR), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,82 Prozent auf 75,09 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 22.464.649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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