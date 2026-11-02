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STOXX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

So bewegte sich der STOXX 50 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.86 EUR 4.72 EUR 2.47 %
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ASML NV
1,409.00 EUR 9.80 EUR 0.70 %
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Barclays plc
5.01 EUR -0.02 EUR -0.38 %
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BP plc (British Petrol)
7.18 EUR -0.36 EUR -4.77 %
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GSK PLC Registered Shs
21.93 EUR -0.13 EUR -0.59 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.95 EUR 0.04 EUR 0.59 %
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Novartis AG
143.40 EUR -2.08 EUR -1.43 %
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Rheinmetall AG
1,001.20 EUR -31.20 EUR -3.02 %
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Rolls-Royce Plc
15.33 EUR 0.49 EUR 3.29 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.74 EUR -1.96 EUR -4.02 %
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Siemens AG
269.90 EUR 6.15 EUR 2.33 %
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Siemens Energy AG
130.26 EUR 3.56 EUR 2.81 %
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UniCredit S.p.A.
74.24 EUR 1.50 EUR 2.06 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,402.33 EUR 10.16 EUR 0.19 %
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Am Montag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 5.402,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,146 Prozent auf 5.384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5.392,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.365,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.408,37 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.454,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.754,45 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,98 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2,97 Prozent auf 12,76 GBP), Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR), Barclays (+ 2,18 Prozent auf 4,24 GBP), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 196,18 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-4,37 Prozent auf 6,00 GBP), Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1.000,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,86 Prozent auf 39,21 GBP), Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF) und GSK (-1,64 Prozent auf 18,25 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29.216.300 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 544,519 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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